Waarom we op superverspreiders moeten jagen, politici niet te vertrouwen zijn en sommige brieven intenser zijn dan een streling

Al struikelend bevrijden we ons uit de lockdown. Samen met Ben Weyts arriveren we in het vagevuur. Waar we de komende maanden moeten zien te leven zonder besmet te raken. Het blijft volop experimenteren. Dit zijn elf van de meest prikkelende artikels van de voorbije week.

1. Superverspreiders vangen is de kunst

Vergeet het beeld dat de meeste zieken twee of drie andere mensen aansteken. Corona zit anders in elkaar, ontdekken epidemiologen: een klein aantal besmetten steekt meteen een grote groep mensen aan. Dat is goed nieuws voor de komende maanden.

2. Een viroloog op dun ijs

Foto: rr

Kritiek op de virologen neemt toe. In Duitsland zijn ze al een stadium verder. Daar rolt de topviroloog, professor Christian Drosten, vechtend over straat met het boulevardblad Bild. De passies laaien hoog op over een studie rond kinderen. Wetenschappelijk is Drosten op dun ijs gaan staan, zeggen sommige van zijn collega’s, onder wie Herman Goossens.

3. Waarom het al weken kurkdroog is

Zelfs die blauwe lucht begint te verontrusten. De droogte en de oostenwind, het is allemaal de schuld van de straalstroom.

4. Wat ons echt raakt

Experts maken zich zorgen over het gebrek aan fysiek contact bij deze langdurige isolatie. Maar de meest intense aanrakingen hoeven geen fysieke strelingen of omarmingen te zijn. Columniste Ariane Bazan herinnert zich een brief. Een jongeman schreef haar en sprak over haar. Niet groots, niet verheffend, maar juist. Het kan haar nog ontroeren.

5. Niet vliegen, niet rijden, niet huren

Foto: rr

Omdat de vliegtuigen aan de grond blijven, gaat het ook daveren in de auto-industrie. De eerste domino die wankelt, is autoverhuurder Hertz. Iconisch, een eeuw oud, en wellicht niet bestand tegen corona. In de auto-industrie komen de eerste ontslagrondes eraan.

6. Het vertrouwen herstellen? Begin met besturen

Hoe komt het dat burgers minder en minder vertrouwen hebben in politici, vraagt Wetstraat-oudgediende Guy Tegenbos zich af. Omdat ze eerlijk gezegd niet te vertrouwen zijn.

7. Franse les voor btw-verlagers

Een btw-verlaging voor de horeca klinkt sympathiek als steunmaatregel. Maar het kost veel belastinggeld. En haalt het ook iets uit?

8. Ook op je 91ste kan je nog debuteren in Bozar

Foto: rr

Al haar leven lang is ze een laatbloeier. Nu verslaat ze corona en vult ze elf zalen voor haar eerste grote solotentoonstelling in Bozar. Wij associëren hoogbejaarden nu met kwetsbaarheid en de dood. Maar Jacqueline Mesmaeker toont het wonderbaarlijke artistieke avontuur van een lang leven.

9. Hoe gevaarlijk is gangsta rap aan de Schelde?

Rappers als Para Turk en Aze2Dine hebben een schare trouwe fans bij de jeugd van de pleintjes. Ze rijmen over bitches, bullets en blingbling, maar ze hebben niet alleen een grote mond. Ze hebben ook een strafblad met ‘fucked up feiten’. Hoe ver reikt hun invloed?

10. Foute en juiste columns

Foto: rr

De Brexit zag hij niet komen. En hij was tegen Donald Trump. Maar als een van de enigen zag hij de verkiezing van Trump wel aankomen, schrijft Niall Ferguson. Hij zwaait af met een laatste column waaruit iets te leren valt over hoe naar dat electoraat van Trump te kijken.

11. De clichés over de echte noden van de mensen

‘Veel succes, Egbert’, schreef Conner Rousseau op Twitter. ‘Ik kijk ernaar uit om samen een nieuwe wind in de politiek te doen waaien.’ Mediawatcher Bart Dobbelaere kent nog wel een paar andere clichés over de echte noden van de mensen.