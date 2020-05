Daar is de bevestiging: F1-seizoen kan in juli beginnen in Oostenrijk

Het Formule 1-seizoen kan met twee wedstrijden op 5 en 12 juli op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg eindelijk van start gaan. De Oostenrijkse minister van Volksgezondheid bevestigde zaterdag dat de lokale organisatie voldoet aan de vereiste veiligheidsvoorschriften. Vanwege de coronacrisis werden de tien eerste Grote Prijzen van het seizoen allemaal uitgesteld of geannuleerd.

Normaal zouden er na de twee GP’s in Oostenrijk twee races op Silverstone gereden worden, maar door de strenge quarantaineregels wordt geopteerd om eerst naar Hongarije te gaan.

Het zou vervolgens de bedoeling zijn om daarna in augustus naar Silverstone te gaan. Er wordt vanuit gegaan dat de regering van Boris Johnson tegen dan de quarantaineregels versoepeld heeft. Na twee races in de UK wordt er afgereisd naar Barcelona voor de GP van Spanje. Eind augustus vindt er dan zoals oorspronkelijk gepland de GP van België plaats op het circuit van Spa-Francorchamps, gevolgd door een week later de GP van Italië in Monza.

Al deze Europese races zouden trouwens achter gesloten deuren en dus zonder publiek plaatsvinden.

De kalender:

5 juli: Spielberg, Oostenrijk

12 juli: Spielberg, Oostenrijk

19 juli: Boedapest, Hongarije

2 augustus: Silverstone, Groot-Brittannië

9 augustus: Silverstone, Groot-Brittannië

16 augustus: Barcelona, Spanje

30 augustus: Spa-Francorchamps, België

6 september: Monza, Italië