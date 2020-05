Op sociale media zijn opvallende beelden verschenen van een trein van de NMBS: over de lengte van een volledige wagon staat de boodschap ‘Please, I can’t breathe’ (‘Alstublieft, ik kan niet ademen’) te lezen. Een verwijzing naar George Floyd die maandag om het leven kwam in de Amerikaanse stad Minneapolis nadat een agent minutenlang zijn knie in Floyd’s nek zette.

Bij de NMBS is men niet op de hoogte van het vandalisme. ‘Maar we zullen die graffiti zo snel mogelijk verwijderen’, laat woordvoerder Dimitri Temmerman weten. ‘Een trein die op dergelijke wijze beklad is, kunnen we zo niet laten rondrijden. We zullen ook bekijken of we de daders kunnen traceren, maar dat is niet eenvoudig als we ze niet op heterdaad kunnen betrappen.’