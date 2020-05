Zoon van prinses Astrid test positief op coronavirus na lockdownfeestje in Spanje

Prins Joachim, de jongste zoon van prinses Astrid, heeft dinsdag een illegaal feestje bijgewoond in de Spaanse stad Cordoba. Dat kwam aan het licht nadat de prins terugkeerde naar België, en donderdag positief testte op het coronavirus.

Het nieuws staat vandaag in de Spaanse krant El Confidencial. Het koningshuis bevestigt aan de redactie van Het Nieuwsblad dat prins Joachim aanwezig was op het feestje, en inmiddels een positieve test heeft afgelegd.

‘El Confidencial’ kon de hand leggen op een intern document van de Andalusische overheid, waarin staat te lezen dat 27 mensen dinsdag in Cordoba een feestje ’voor aristocraten’ hielden in een privéwoning. Nochtans zijn bijeenkomsten met meer dan 15 gasten nog steeds verboden in Spanje. De Andalusische regering heeft de lokale autoriteiten dan ook opgedragen om een onderzoek te openen. In afwachting moeten de 27 aanwezigen allemaal in quarantaine.

Prins Joachim. Foto: Belgian Military Interests, Facebook

De zaak kwam aan het licht nadat één van de aanwezigen positief testte op het coronavirus. Het koningshuis bevestigt dat het gaat om prins Joachim (28), de jongste van prinses Astrid. De prins was twee dagen eerder vanuit België naar Spanje gevlogen, en vertoonde een dag na het feestje symptomen van Covid-19. Een test op het coronavirus na zijn terugkeer naar ons land bevestigde vrijdag dat de prins besmet was met het coronavirus.