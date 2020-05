Amerikaanse sterren protesteren na dood George Floyd

Na de dood van een zwarte man bij een politieoperatie in Minneapolis en daaropvolgende ernstige rellen hebben nu ook talloze sterren met afschuw gereageerd.

Acteur en Oscarwinnaar Jamie Foxx woonde vrijdag een bijeenkomst in Minneapolis bij om te protesteren tegen politiegeweld. Hij kwam niet als een beroemdheid, maar als een broer, zei de acteur voor een overwegend zwarte menigte. ‘We willen laten weten dat je steun hebt.’

Zanger John Legend haalde op Twitter woorden aan van de zwarte burgerrechtenactivist Martin Luther King, dat opstand alleen kan worden voorkomen met sociale rechtvaardigheid en vooruitgang.

Zangeres Taylor Swift richtte zich via Twitter rechtstreeks tot de Amerikaanse president Donald Trump, die dreigde tegen plunderende demonstranten het leger in te zetten. ‘Hebt u, nadat u tijdens uw presidentschap het vuur van blanke suprematie en racisme hebt aangestoken, nu het lef om morele superioriteit te pretenderen en vervolgens met geweld te dreigen?’, schreef Swift. ‘We zullen u in november uit het ambt stemmen.’

Zangeres Beyoncé publiceerde een foto van de bij de arrestatie gedode George Floyd op haar website en schreef ‘Rest in Power’ (‘Rust in Macht’, naar ‘Rest in Peace’, ‘Rust in Vrede’).

Sinds ze de video van de politieactie heeft bekeken, heeft ze Floyds gezicht en woorden niet meer uit haar hoofd kunnen krijgen, schreef Kylie Jenner, tv-ster en zus van Kim Kardashian, op Instagram. ‘Niemand mag in angst leven en niemand verdient een dood als die van George Floyd.’