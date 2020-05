In de Italiaanse gemeente Negrar di Valpolicella ten noorden van Verona hebben archeologen een bijzonder goed bewaarde mozaïek ontdekt. De mozaïek ligt onder een wijngaard en zou een restant zijn van een Romeinse villa. De gemeente is erg enthousiast over de vondst: ‘Na talloze decennia van mislukte pogingen is eindelijk een deel van de vloer en de fundamenten van de Romeinse villa aan het licht gekomen’.