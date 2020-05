Cijfers over coronavirus blijven laag

Er zijn de afgelopen 24 uur 29 nieuwe ziekenhuisopnames voor covid-19 gemeld, en 125 nieuwe besmettingen. Ook werden 23 nieuwe overlijdens gerapporteerd. Dat meldt Sciensano.

Op vrijdag 29 mei werden er 125 nieuwe gevallen gerapporteerd, zo meldt Sciensano zaterdag. Dat zijn er duidelijk minder dan de 212 die gisteren werden gemeld.

Van de nieuwe besmette mensen wonen er 77 in Vlaanderen, 34 in Wallonië en 14 in Brussel. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen op 58186.

In de ziekenhuizen zijn er momenteel in totaal 890 patiënten opgenomen, dat waren er een dag geleden nog 937. De voorbije 24 uur waren er 29 nieuwe opnames, maar heel wat patiënten mochten ook naar huis. 15.769 patiënten zijn ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 15 maart.

Op intensieve zorgen liggen in totaal 173 patiënten tegenover 187 gisteren, dat is dus een verdere daling met 14 patiënten in de voorbije 24 uur.

In totaal werden 23 nieuwe sterfgevallen gerapporteerd (gisteren 42). Van die 23 overleden 13 mensen in het ziekenhuis en 8 in een woonzorgcentrum. In deze laatste groep werd 100 procent bevestigd door een COVID-test.

Van de in totaal 9453 overleden personen, overleed 48% in het ziekenhuis, 51% in een woonzorgcentrum, 0,3% thuis en 0,6% op een andere plaats. De sterfgevallen in het ziekenhuis zijn allemaal bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra zijn zowel bevestigde (25%) als vermoede (75%) gevallen.

De trends blijven dus hoopgevend en dalend en geven duidelijk nog niet aan dat de versoepeling van de lockdown negatieve gevolgen heeft. Natuurlijk blijft het belangrijk dat we alle raadgevingen (handen wassen, afstand houden, mondmaskers indien nodig) blijven opvolgen.