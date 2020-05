Klacht wegens pesterijen tegen grote baas Special Units

Het arbeidsauditoraat in Brussel onderzoekt een klacht van pesterijen gericht tegen hoofdcommissaris Roland Pacolet, de directeur van de speciale eenheden bij de federale politie. De zaak is ingediend door een lid van het elitekorps en andere personeelsleden zouden zich bij de klacht aangesloten hebben als benadeelde persoon, tegen Pacolet dus. “Het onderzoek loopt volop”, klinkt het bij het arbeidsauditoraat in Brussel.

Het lijkt goed scheef te zitten bij het elitekorps van de speciale eenheden van de federale politie, de DSU. Een personeelslid heeft begin dit jaar een klacht ingediend voor pesterijen vanwege de korpsleiding en verschillende anderen hebben zich bij die klacht aangesloten.

Er zouden door het commando onder meer pv’s opgesteld zijn die niet met de waarheid strookten en waardoor personeelsleden, over wie de pv’s gingen, in de problemen kwamen. Ze kregen willekeurig tuchtstraffen, zo luidt het in de klacht. De feiten zijn in dit stadium van het onderzoek nog niet bewezen geacht, maar zouden wel vermeld staan in het dossier dat nu onderzocht wordt.

“Er loopt inderdaad een onderzoek voor pesterijen en belaging”, bevestigt het arbeidsauditoraat in Brussel dat de zaak onderzoekt. Het personeelslid staat niet alleen. “Verschillende andere mensen van het korps die de afgelopen tijd verhoord zijn in de zaak hebben zich ook opgegeven als benadeelde persoon”, alsnog de woordvoerder van het arbeidsauditoraat. Volgens onze informatie gaat het om een handvol mensen die de chef aanklagen of belastende verklaringen hebben afgelegd — een zaak van enige omvang dus. De klacht is bovendien niet alleen gericht tegen hoofdcommissaris Pacolet, maar ook tegen topofficieren binnen zijn korps. “Verschillende mensen zijn al verhoord”, klinkt het nog.

Het aanvoelen is dat er sprake is van “een lichte malaise” binnen het 250 koppen tellende elitekorps van DSU. Sinds begin dit jaar zouden verschillende mensen met vele jaren anciënniteit de dienst – minstens tijdelijk – verlaten hebben. Bij de federale politie is men vreemd genoeg niet op de hoogte van de hele zaak. “Wij weten op dit moment van geen onderzoek. We gaan de zaak verder bekijken”, zegt woordvoerster Sara Frederickx. Roland Pacolet kon volgens de woordvoerster niet bereikt worden.

De DSU of ‘Directie Special Units’ is de absolute trots van de federale politie. Het zijn zij die tussenkomen bij elke gespierde arrestatie. Het waren zij ook die voor de ogen van de wereld de voortvluchtige topterrorist Salah Abdeslam arresteerden in zijn vluchthuis in Molenbeek. En toen die nog op de vlucht wou slaan werd hij door de speciale eenheden met een clean shot in het been uitgeschakeld.