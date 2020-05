Lufthansa gaat akkoord met reddingspakket

Het bestuur van luchtvaartmaatschappij Lufthansa verzet zich niet langer tegen de voorwaarden van de Europese Commissie voor het reddingspakket.

De noodlijdende luchtvaartmaatschappij wordt zwaar getroffen door de coronacrisis en verliest zo’n 800 miljoen euro per maand. Dat weerhield de Duitse regering en Lufthansa er niet van om wekenlang te bikkelen over een reddingspakket van 9 miljard euro voor de nood­lijdende luchtvaartmaatschappij. Toen er maandag eindelijk een akkoord uit de bus kwam, bleek de Europese Commissie dwars te liggen. Die legde Lufthansa extra voorwaarden op om te vermijden dat de in Duitsland dominante Lufthansa-groep de concurrentie nog verder zou smoren.

De raad van bestuur van Lufthansa besliste daarom eerder deze week om het akkoord niet goed te keuren. Maar vrijdag ging de raad van bestuur dan toch overstag.

De Commissie had van haar kant immers ook water bij de wijn gedaan en haar originele voorwaarden wat afgezwakt. Die voorwaarden gingen over het aantal landingsrechten dat concurrenten van Lufthansa zouden krijgen op de luchthavens van München en Frankfurt. Want op die thuisbasissen van de Duitse luchtvaartorganisatie krijgen de concurrenten zoals Ryanair nauwelijks voet aan de grond.

Zolang er geen witte rook voor Lufthansa was, werd er ook geen oplossing voor Brussels Airlines verwacht. De dochter van Luf­thansa vraagt minstens 290 miljoen euro staatssteun van de ­Belgische overheid om de coronacrisis te overleven. De regering heeft daar wel oren naar, maar wil in ruil ook garanties van Luf­thansa dat de investeringsbeloftes worden nageleefd – mogelijk via een participatie.