Vermoedelijke spil van smokkelnetwerk opgepakt in Duitsland

In Duitsland is een man opgepakt die de vermoedelijke organisator zou zijn van het smokkelnetwerk van Vietnamese migranten. Dat heeft het Franse persagentschap AFP vernomen.

De man is opgepakt in het kader van een Europees aanhoudingsmandaat dat Frankrijk had uitgevaardigd, zeggen verschillende bronnen dicht bij het onderzoek. Het smokkelnetwerk was verantwoordelijk voor het drama met de koelwagen waarin in oktober 39 lijken zijn aangetroffen. De vrachtwagen was via Zeebrugge naar Engeland verscheept. Ze kwamen om door verstikking en oververhitting omdat er geen lucht­verversing was in de container. Een aantal van de slachtoffers verbleef voorafgaand aan de dodelijke reis in België.

In het onderzoek zijn dinsdag in België en Frankrijk 26 mensen opgepakt. Dertien mensen zijn in België opgepakt: elf hadden de Vietnamese, twee de Marokkaanse nationaliteit. Onder de opgepakte verdachten onder meer een telefoonshop- en een snackbaruitbater. Vijf van hen zijn al in verdenking gesteld voor mensensmokkel met verzwarende omstandigheden, lidmaatschap van een criminele organisatie, valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken. Sommigen verbleven illegaal in het land.