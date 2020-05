Vier nieuwe aanklachten tegen Weinstein

Na Harvey Weinstein zelf, wordt ook Disney nu aangevallen voor het gedrag van de voormalige filmmogol.

Harvey Weinstein zit momenteel een straf uit in de Wende Correctional Facility in New York – de filmmagnaat werd in maart veroordeeld tot 23 jaar cel voor verkrachting. Maar daarmee lijkt de kous nog niet af.

Vier nieuwe vrouwen hebben in New York een aanklacht ingediend tegen de 68-jarige. Eén actrice beschrijft volgens Deadline in de aanklacht hoe ze in 1994 als zeventienjarige door Weinstein verkracht werd. Een andere vertelt hoe Weinstein haar tijdens het filmfestival van Cannes in 1984 opsloot in zijn hotelkamer. De derde klacht gaat over een verkrachting in een New Yorks hotel in 2008, en een vierde betreft een aanranding tijdens het filmfestival van Venetië in 2013.

Opvallend is dat de aanklagers de Walt Disney Company mee in bad trekken. Die firma was ooit ­eigenaar van Weinsteins Miramax-studio, en zou volgens de aan­klagers Weinsteins gedrag oog­luikend toegestaan hebben.

Disney reageerde al afwijzend bij Deadline. ‘Weinstein handelde autonoom. Er is geen enkele wettelijke grond voor de claims tegen Disney, en we zullen ons daartegen verzetten.’

Weinstein wordt inmiddels door bijna honderd vrouwen beschuldigd van misbruik.