Trump: ‘VS zetten relatie met WHO vandaag stop’

De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de VS de relatie met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stopzetten. De VS hekelen de invloed van China in de WHO en de aanpak van de coronacrisis door de VN-organisatie.

Volgens Trump heeft de WHO geen inspanningen geleverd om veranderingen in haar werking in te voeren. ‘We zullen vandaag onze relatie met de WHO stopzetten’, zei Trump op een persconferentie in het Witte Huis.

Trump dreigt er al een tijd mee om de relaties te beëindigen. Hij vindt dat de VN-organisatie te laat waarschuwde voor het nieuwe coronavirus, en de Chinese ‘desinformatie’ niet genoeg in twijfel trok. Hij neemt het de WHO ook kwalijk dat ze tegen de sluiting van nationale grenzen pleitte.

In 2019 gaven de VS zo’n 400 miljoen dollar aan de WHO, goed voor 15 procent van haar budget. Trump had die bijdrage al bevroren, hij kondigt nu aan dat dit permanent is.

'China heeft de controle over de Wereldgezondheidsorganisatie ondanks een bijdragen van 40 miljoen dollar per jaar, terwijl de VS zo'n 450 miljoen dollar per jaar hebben betaald', zei Trump. 'Omdat de WHO weigert de nodige hervormingen door te voeren, zullen we vandaag onze relatie beëeindigen en de fondsen herschikken naar andere, globale en urgente noden in de gezondheidszorg.'