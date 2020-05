Vrouw schenkt 8 hectare grond aan bioboeren

De biosector krijgt steun uit onverwachte hoek. Een vrouw schenkt haar grond aan De Landgenoten.

Het aantal biolandbouwers in Vlaanderen is in tien jaar tijd ruimschoots verdubbeld tot 562. Ook in 2019 nam hun aantal met 9 procent toe, bleek vrijdag uit het nieuwe biolandbouwrapport.

Toch blijft het een niche, het gaat om amper 1,4 procent van het totale Vlaamse landbouwareaal. Dat komt onder meer omdat de prijs van landbouwgrond zo hoog is dat hij jonge boeren belemmert.

Geneviève, die alleen een voornaam vrijgaf, erfde ooit landbouwgrond van haar ­familie en schenkt nu 8 hectare aan De Landgenoten, een stichting die landbouwgronden koopt met giften en die ter beschikking stelt van bioboeren. Voorwaarde is dat de boeren voor de lokale gemeenschap en de korte ­keten produceren. Dankzij de schenking komt het areaal van De Landgenoten op 25 hectare.

Op de geschonken 8 hectare in het West-Vlaamse Ichtegem zijn al twee bioboeren aan de slag: Ruth van Bloom teelt ­biobloemen en Renaat van ’t Reigershof teelt er voer voor zijn geiten.

De Stichting is nog wel op zoek naar 38.000 euro om de schenkingsrechten te betalen.