Emanuel Buchmann (BORA - hansgrohe) voltooit ’Everest Challenge’ in recordtijd: “Het moeilijkste dat ik heb gedaan”

De Duitse wielrenner Emanuel Buchmann (BORA - hansgrohe) heeft zijn “Everest Challenge” voltooid. De nummer vier van de Tour de France 2019 reed in het Oostenrijkse Ötztal (Tirol) steeds maar weer dezelfde berg op en af, tot hij 8.848 hoogtemeters, en dus “de top van de Mount Everest”, bereikt had. Hij had daar 7 uur en 28 minuten voor nodig en verbeterde daarmee het officieuze Everest-record met twaalf minuten.

De 27-jarige Duitser haalde met zijn actie geld op voor het Duitse Kinderfonds en droomde van 88.000 euro, 10 euro per meter, maar voorlopig staat de teller nog maar op ruim 14.000 euro.

“Elke dag trainen is een beetje eentonig zonder koers. Daarom wou ik iets gek doen en er een uitdaging van maken”, vertelde Buchmann. ““Als wielrenner heb je nooit tijd om zulke gekke dingen te doen, maar het is één van de moeilijkste dingen die ik ooit heb gedaan. ik had nooit gedacht dat het tegen het einde zoveel pijn zou doen. In het begin verliep het heel vlot, dus besloot ik er een stevig tempo op na te houden. Maar vanaf de 7.000e hoogtemeter begon ik spieren te voelen waarvan ik niet wist dat ik ze had en de laatste 1.000 meter waren echt afzien. Gelukkig waren er een paar fans die me steunden. Ik ben bijna een beetje sprakeloos, op de een of andere manier was het ook leuk. Je kunt het natuurlijk niet vergelijken met een wielerwedstrijd, maar ik denk dat je kunt zien dat ik fit ben.”

Buchmann legde 162 kilometer af. Hij verbruikte 6.870 calorieën, die hij met zeven repen, zes gels en elf drinkbussen trachtte aan te vullen.