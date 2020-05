U mag vanaf morgen weer familie bezoeken in onze buurlanden

Uw ouders of kinderen bezoeken over de grens met een van onze buurlanden mag vanaf morgen weer. Dat laat minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) weten.

Hoewel op 10 mei bezoek van maximaal vier personen weer was toegelaten, bleef er toen één grote uitzondering: de grenzen bleven dicht. Daar komt vanaf morgen dan toch verandering in.

Iedereen mag familie gaan bezoeken in een van onze buurlanden, en zij mogen ook bij u komen. ‘De regel is wederkerig’, legt Erik Eenaerts, woordvoerder van minister De Crem uit. ‘Je moet ook kunnen aantonen dat je naar familie gaat, met een document of mail, met een adres. De focus ligt niet op controle, maar zorg dat je kan aantonen dat je naar familie gaat mocht er een politiecontrole zijn. We hebben niet bepaald tot welke graad je mag gaan, maar het moet dus wel familie zijn.’

De regels zijn niet erg strikt opgevat: het bezoek moet niet binnen uw ‘bubbel’ vallen. Ook als u dus al een bubbel met een ander gezin vormt, of met vier vrienden, mag u op bezoek bij familie over de grens.

Waarom nu? ‘De gunstige evolutie in de cijfers is er’, zegt Eenaerts. ‘We hebben overlegd met de experts, en de tijd is nu rijp. Dat gaat hand in hand met verantwoordelijkheid en gezond verstand. Mensen hebben al lang hun familie al lang niet meer gezien. Vanaf morgen kan het. Bij controle, licht toe dat je naar familie gaat en toon het zo duidelijk mogelijk aan.’