Derek Chauvin, de agent die zijn knie in de nek van George Floyd zette, is aangehouden op verdenking van moord. Dat heeft John Harrington, commissaris van het departement Publieke Veiligheid van de staat Minnesota bekendgemaakt.

George Floyd (46) werd maandag aangehouden door de politie van Minneapolis omdat een winkeleigenaar hem ervan verdacht met een vals biljet van 20 dollar te hebben betaald. Hij overleefde zijn arrestatie niet.

Waarom de vier agenten hem op de grond duwden en een van hen, Derek Chauvin dus, hem met zijn knie in bedwang hield, is onduidelijk. Van de weerspannigheid waarvan sprake is in het politierapport, is op de vele beelden van bewakingscamera’s en gsm’s van voorbijgangers niets te zien. Wel is te zien dat Floyd klaagde dat hij niet kan ademen en dat alles pijn doet, en dat verontruste omstanders steeds luider protesteerden – tot het te laat was, na een doodsstrijd van acht minuten.

Tiental eerdere klachten

De betrokken agenten werden meteen ontslagen, maar toen niet aangehouden. Jacob Frey, de Democratische burgemeester van de Amerikaanse stad Minneapolis (Minnesota), had eerder al de arrestatie van de ex-agent gevraagd. ‘We kunnen niet wegkijken. George Floyd verdient rechtvaardigheid.’

Voor de dodelijke arrestatie zouden de voorbije jaren al een tiental klachten tegen Chauvin ingediend zijn, schreef NBC News, maar die bleven zonder gevolg.

De dood van George Floyd leidde de voorbije dagen tot hevige protesten in Minneapolis. Ook elders in de Verenigde Staten zijn er protesten, tot aan het Witte Huis toe.