Personeel Brussels Airlines vraagt Commissie Lufthansa-redding meteen goed te keuren

In een brief aan de Europese Commissie slaken tien vakbonden uit de Lufthansa-groep een noodkreet. ‘Zet onze overlevingskansen niet op het spel door hordes op te werpen.’

Lufthansa, het moederbedrijf van Brussels Airlines, dreigt zonder staatssteun kopje-onder te gaan door de coronacrisis. Hoewel de Duitse regering en Lufthansa een akkoord hebben voor een reddingspakket ter waarde van 9 miljard euro, wil de Europese Commissie geen groen licht geven. Brussel vreest dat de staatssteun de markt zal verstoren en Lufthansa te dominant zal maken – zeker in Duitsland. ‘Er is een groot risico dat de concurrentie wordt verstoord als een groot en impressionant bedrijf veel hulp krijgt’, zei Mededinging-commissaris Margrethe Vestager vandaag nog op een persconferentie.

De Commissie eist daarom dat Lufthansa 20 slots (met landingsrechten) op de luchthavens van Frankfurt en München aan concurrenten verkoopt. Op zijn thuisbasissen controleert de Duitse luchtvaartgroep nu al twee derde van de capaciteit. Rivalen krijgen er nu al amper voet aan de grond, en Ryanair-topman Michael O’Leary vreest dat de staatssteun ‘Lufthansa’s monopolie in Duitsland alleen maar verder zal versterken’. Hij dreigt met een proces, maar Lufthansa en de Duitse regering weigeren de voorwaarden van de Commissie.

‘Cowboys’

Terwijl de Europese reuzen armworstelen, wacht het personeel van de Lufthansa-groep bang af. Ook de toekomst van Brussels Airlines staat op het spel. De vakbonden van alle maatschappijen in de Lufthansa-groep (uit België, Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland) hebben nu een brief geschreven aan Vestager en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen met de vraag de steun voor Lufthansa ‘zonder voorwaarden’ goed te keuren.

‘De coronacrisis heeft de luchtvaartindustrie extreem hard geraakt’, schrijven de bonden. De crisis bedreigt honderdduizenden banen in de sector, zeggen de bonden. ‘Maar we zijn ervan overtuigd dat we door de crisis raken, samen met de bedrijven en de aangekondigde staatssteun van Duitsland, Oostenrijk, België en Zwitserland. Zet onze kansen niet op het spel door grote hordes op te werpen.’

Ook de Belgische bonden onderschrijven de oproep. ‘Het is onbegrijpelijk dat de Commissie de slots van Lufthansa te grabbel wil gooien naar lowcostmaatschappijen’, zegt Filip Lemberechts van de liberale vakbond Aclvb. ‘Willen we echt dat cowboys van de sector, die overal belastingen ontwijken, de plaats innemen?’

Tijd dringt voor Brussels Airlines

De vakbonden van Brussels Airlines hopen dat er dit weekend een doorbraak komt voor Lufthansa. Die is nodig om ook de onderhandelingen met de Belgische overheid, over staatssteun voor Brussels Airlines, af te kunnen ronden. De tijd dringt. Volgens interne documenten, die De Standaard kon inkijken, valt Brussels Airlines volgende week zonder geld. De hoop is dat Lufthansa op tijd geld in zijn dochter steekt.

Ook als de Commissie een akkoord goedkeurt voor Lufthansa, moet ook een eventueel reddingspakket voor Brussels Airlines groen licht krijgen. Dat dreigt moeilijk te worden, berichtte De Tijd deze week. Staatssteun voor een reeds verlieslatend bedrijf ligt sowieso moeilijk in Brussel. In regeringskringen valt te horen dat het ‘een complexe situatie’ is.