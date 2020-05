Regels voor heropstart horeca: reserveren verplicht en om middernacht naar huis

De federale regering en de horeca hebben een akkoord bereikt over een gids voor de heropstart van de cafés en restaurants. Iedereen zal zich aan strikte voorwaarden moeten houden.

Een exacte datum voor die heropening is er nog niet, al wordt overal 8 juni naar voor geschoven. Volgende week moet de Veiligheidsraad zich daar verder over buigen, meldt VRT Nws, die eerst berichtte over de voorwaarden.

Er komt een verplicht sluitingsuur om middernacht.

Zowel op café als op restaurant zullen de tafels 1,5 meter uit elkaar moeten staan.

Om op restaurant te gaan, moet je verplicht reserveren. Op café moet je ofwel reserveren ofwel je contactgegevens achterlaten. Zo kunnen de contactspeurders je makkelijk bereiken als zou blijken dat er op de avond dat u er was een besmette persoon was.

Aan de toog bestellen of ‘tooghangen’ mag niet. Het personeel, met mondmasker, zal je aan tafel moeten bedienen.

Menu’s zijn uit den boze, in de plaats wil men pancartes hanteren omdat die niet door de klanten moeten worden aangeraakt.

De gids over de heropstart werd samengesteld door de sociale partners van de horeca, en die mag nu met het fiat van de regering verspreid worden naar de horecazaken.

Economische steun

De regering-Wilmès heeft vandaag, vrijdag, ook een voorstel van relanceplan bekend gemaakt. Daarin zit een stevig luik voor de horeca.

Op tafel liggen voorstellen zoals een verlaging van de btw, een ‘horecacheque’ en een hogere aftrekbaarheid van beroepskosten. De btw-verlaging zou tijdelijk zijn en gelden voor maaltijden en niet-alcoholhoudende dranken. Het is de bedoeling dat deze maatregel tot eind dit jaar loopt.

Ook tot eind dit jaar zou er een verhoogde aftrek van restaurantkosten komen. Nu is die aftrek 69 procent. Dat zou dus 100 procent worden.

De regering stelt ook voor een horecacheque in te voeren, die werkgevers kunnen kopen voor hun werknemers. Zo’n cheque van maximaal 250 euro zou fiscaal aftrekbaar zijn en enkel in de Belgische horeca kunnen worden uitgegeven. Horeca-uitbaters die na de heropstart te maken zouden hebben met een serieuze terugval in hun omzet, zouden ook nog aanspraak kunnen maken op overbruggingsrecht.