Federer is voor het eerst de best betaalde sporter

Zoals elk jaar heeft het zakenmagazine Forbes een lijst gepubliceerd van de best verdienende sporters. En er is een nieuwe nummer 1, want voor het eerst topt de Zwitserse toptennisser Roger Federer de lijst.

Hij mag dan in de herfst van zijn carrière zitten, Roger Federer is dus voor het eerst de best verdienende atleet. De Zwitser – vorig jaar ‘slechts’ vijfde op de lijst van Forbes – haalde 95,5 miljoen euro inkomsten uit sport, premies en sponsoring.

Daarbij speelt zijn contract met het Japanse kledingmerk Uniqlo een grote rol. De twintigvoudige grand slam-winnaar strijkt door die verbintenis 27 miljoen euro per jaar op. Het contract werd in 2018 afgesloten en geldt voor 10 jaar. ‘We voelen dat de grootste impact van Federer nog moet komen. Hij is de grootste aller tijden. Zijn kwaliteit om positieve verandering te brengen is zijn en onze toekomst’, zwaait Uniqlo-topman John Jay met lof.

Cristiano Ronaldo moet zich dus tevreden stellen met een tweede plek. De Portugees mocht vorig jaar meer dan 94 miljoen euro op zijn bankrekening bijschrijven, en doet daarmee nipt beter dan eeuwige aartsrivaal Lionel Messi. De Argentijn bleef steken op iets meer dan 93 miljoen euro. Vorig jaar topte de aanvoerder van Barcelona de lijst nog.

In de top tien overigens geen vrouw. Eerder raakte al bekend dat Naomi Osaka de best verdienende sportvrouw ooit was, met 34 miljoen euro aan inkomsten.

Top 10

1. Roger Federer (tennis): € 95,5 miljoen

2. Cristiano Ronaldo (voetbal): € 94,5 miljoen

3. Lionel Messi (voetbal): € 93,6 miljoen

4. Neymar (voetbal): € 86 miljoen

5. LeBron James (basketbal): € 79,4 miljoen

6. Stephen Curry (basketbal): € 67 miljoen

7. Kevin Durant (basketbal): € 57,5 miljoen

8. Tiger Woods (golf): € 56 miljoen

9. Kirk Cousins (American football): € 54,5 miljoen

10. Carson Wentz (American football): € 53,2 miljoen

Er zijn ook enkele eervolle vermeldingen voor sporters die niet de top 10 haalden, maar wel de best verdienende atleet in hun sporttak zijn:

Boksen: Tyson Fury (€ 51,3 miljoen; 11de)

Racen: Lewis Hamilton (€ 48,6 miljoen; 13de)

MMA: Conor McGregor (43,2 miljoen; 16de)

Baseball: Clayton Kershaw (24,5 miljoen; 57ste)