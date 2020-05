Twee doden bij reeks ongevallen op E17

Op de E17 richting Antwerpen is er ernstige hinder door een reeks ongevallen ter hoogte van parking Kruibeke, Haasdonk en Sint-Niklaas. Er is sprake van zeker twee dodelijke slachtoffers, meldt de brandweer. Ook op de E40 ter hoogte van Wetteren is er zware hinder, maar het ongeval is afgehandeld.

Een eerste ongeval vond plaats in Kruibeke. Even later raakte in Haasdonk een vrachtwagen met elektrische auto's betrokken bij een tweede ongeval. Een vrachtwagen reed in op het autotransport. Beide voertuigen vatten vuur, de rooktontwikkeling was kilometers ver te zien. Het vuur sloeg ook over op de berm. Een van de vrachtwagenchauffeurs kwam om het leven. De brandweer is massaal aanwezig.

De snelweg is afgesloten ter hoogte van afrit 15 Sint-Niklaas-Centrum. Het verkeer moet via de N16 en de N70 naar de oprit Haasdonk en daar de E17 oprijden. Klik hier voor meer informatie over de omleiding. Het verkeerscentrum raadt aan om de E17 zo veel mogelijk te vermijden, er staat een file.

De volledige brandweerzone Waasland is gemobiliseerd om de situatie onder controle te krijgen. Vanuit alle posten zijn voertuigen vertrokken, het gaat om tientallen brandweerwagens. Het blussen van elektrische voertuigen is een delicate zaak door de aanwezigheid van zware batterijen.

Er viel ook nog een tweede dodelijk slachtoffer, meldt de brandweer van Sint-Niklaas. Ter hoogte van de overgang Waasmunster met Sint-Niklaas is een bestelwagen op een vrachtwagen ingereden. De bestuurder van de bestelwagen liet het leven.

Er is ook moeizaam verkeer op de E40 ter hoogte van Wetteren in de richting van Brussel. Het ongeval is afgehandeld, het verkeer wordt opnieuw via de E40 omgeleid.