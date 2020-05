Vlaanderen schrapt ‘absurde’ 15 minutenregel voor taxi’s en Ubers

Wie in Vlaanderen een taxi of Uber bestelt, moet sinds dit jaar verplicht een kwartier wachten voor hij wordt opgepikt. Dat staat in het nieuwe taxidecreet, maar de regering maakt nu komaf met die regel.

De Vlaamse regering schrapt de regel dat een klant minstens 15 minuten moet wachten op een bestelde taxi. Die voorwaarde stond in het uitvoeringsbesluit van het Vlaamse taxidecreet, dat dit jaar van kracht ging. Het taxidecreet werd door de vorige minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) in de steigers gezet om de taxisector te ‘moderniseren’ en open te zetten voor nieuwe spelers, zoals Uber.

Maar op vraag van de traditionele taxisector werd in het uitvoeringsbesluit een verplichte wachttijd van 15 minuten opgenomen, voor wie een taxi bestelt, zij het telefonisch, online of met smartphone. Daardoor moest Uber-klanten plots ‘drie tot vier keer langer wachten’ dan normaal, klaagde Uber-topman Maurits Schönfeld in deze krant (DS 29 januari). ‘De klant moet nodeloos wachten.’

‘Door de mazen van het net’

Vlaanderen maakt nu komaf met die ‘absurde regel’, laat Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) weten. Peeters noemde de verplichte wachttijd eerder ‘een fout die door de mazen van het net is geglipt’. De regering heeft de afschaffing principieel goedgekeurd, maar het besluit gaat nog voor advies naar de Mobiliteitsraad van Vlaanderen en nadien naar de Raad van State.

‘Het opzet van deze regeling was om een afscherming te doen van de bestaande taxisector die Brussels Airport in Zaventem bedient’, zegt Peeters. ‘Maar in de praktijk was dit geldig voor heel Vlaanderen.’ Rond vaste standplaatsen – waar een andere licentie is vereist – en ook bij Brussels Airport blijft een fysieke perimeter behouden. Uber-chauffeurs mogen er bijvoorbeeld niet wachten.