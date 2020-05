Relanceplan, deel 3: langer coronaverlof en ‘horecacheque’ op tafel

De kern heeft vandaag een voorstel uitgewerkt voor het derde luik van het relanceplan. Het ouderschapsverlof voor corona wordt verlengd. Er wordt ook gedacht aan de horeca-, cultuur- en evenementensector, met bijvoorbeeld een ‘horecacheque’.

Het voorstel van de kern komt morgen op tafel van de zogenaamde ‘superkern’, met ook de tien partijen die volmachten hebben gegeven aan de regering-Wilmès.

De kern, samengesteld door premier Sophie Wilmès en de vicepremiers, hebben een voorstel uitgewerkt met vier luiken. Eerst en vooral zullen een aantal bestaande maatregelen verlengd worden. Het gaat dan om de tijdelijke werkloosheid, het overbruggingsrecht en het ‘corona-ouderschapsverlof’. Maar er liggen ook nieuwe voorstellen op tafel, zoals een ‘fiscale stimulans via een verlaging van de bedrijfsvoorheffing, die bedoeld is om mensen die nu tijdelijk werkloos zijn weer aan het werk te laten gaan’, klinkt het in een persbericht van de premier.

In een derde luik staat de horeca-, de cultuur- en de evenementensector voorop. Die heeft zwaar te lijden onder de crisis, en vraagt al enige tijd om meer financiële hulp. Daar beslist de superkern morgen dus over. Op tafel liggen voorstellen zoals een verlaging van de btw (van 21 naar 6 procent, voor de horeca, red.), een ‘horecacheque’ of een hogere aftrekbaarheid van beroepskosten.

Het laatste luik van dit derde relanceplan voorziet in een eenmalige premie van 250 euro voor leefloners, personen met een beperking en mensen die recht hebben op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO).