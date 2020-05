Parijse coutureweek heeft alternatief plan klaar

De haute-coutureweek in Parijs zal zoals gepland plaatsvinden van 6 tot en met 8 juli, maar dan wel uitsluitend digitaal. Niet alle couturehuizen doen mee.

Uren en uren nauwgezet handwerk kruipt er traditioneel in een couturecollectie om elk fijn detail goed te krijgen. Des te jammer dat de ontwerpers door de coronapandemie hun collecties dit seizoen niet persoonlijk zullen kunnen voorstellen aan pers, stilisten, inkopers en vaste klanten. Maar de Fédération de la haute couture et de la mode (FHCM), organisator van de haute-coutureweek in Parijs, is niet van plan om een seizoen over te slaan en heeft een digitaal alternatief klaar.

Er werd een digitaal platform opgericht waar elk modehuis zijn collectie kan voorstellen via 'een creatieve video', zo heeft de federatie meegedeeld. Die zullen niet allemaal op hetzelfde moment worden vrijgegeven. De federatie wil zo veel mogelijk het schema volgen als bij een traditionele modeweek, wat betekent dat er drie dagen lang doorheen de dag verschillende defilés op het programma staan.

Al zullen niet alle couturehuizen deelnemen. Giorgio Armani en Jean Paul Gaultier kondigden eerder al aan dat ze hun volgende couturecollectie pas in januari zullen voorstellen. Ook Givenchy, dat na het opstappen van Clare Waight Keller zonder ontwerper zit, en Balenciaga, dat in januari zijn terugkeer naar couture had aangekondigd, geven verstek.

Modeliefhebbers kunnen maar beter wennen aan het Zoomdefilé: na de coutureweek staan ook nog digitale versies van de Parijse mannemodeweek (9 tot 13 juli) en Milanese mannenmodeweek (14 tot 17 juli) op de planning. En voor de coutureweek kunnen we alvast opwarmen met de virtuele versie van de Londense mannenmodeweek (12 tot 14 juni) en op 27 juni de voorstelling van de collecties van de studenten van de Antwerpse Modeacademie, dat ook een eigen digitaal platform creëerde.

Die platformen zullen waarschijnlijk langer dan verwacht dienst moeten doen. Voorlopig weet ook niemand of de modeweken in september opnieuw zullen kunnen plaatsvinden. Normaal worden dan de lentecollecties voor dames getoond, eerst in New York, daarna in Londen, ­Milaan en Parijs.