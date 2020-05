Van Ranst en Van Gucht oneens over quarantaine katje Lee

Het lot van katje Lee, dat illegaal uit Peru werd meegenomen door de studente Selena Ali (23), ligt in handen van de Antwerpse kortgedingrechter. Virologen Marc Van Ranst en Steven Van Gucht zijn het niet eens over het te bewandelen pad.

Een repatriëring naar Peru werd afgewezen door de gezondheidsautoriteiten van het Zuid-Amerikaanse land, waardoor euthanasie volgens het FAVV de enige optie is. De kat is mogelijk drager van de levensgevaarlijke ziekte rabiës. Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) reageerde dat het dier dan maar in België in quarantaine geplaatst moet worden, maar er zijn geen erkende quarantainecentra voor honden en katten in ons land.

Marc Van Ranst liet aan de advocaat van Selena Ali weten dat in zijn laboratorium aan de KU Leuven een eenmalige en uitzonderlijke quarantaine onder virologische supervisie kan worden georganiseerd voor de kat. Volgens hem moet de kat sowieso in quarantaine, omdat rabiës dodelijk is en het principe van de uiterste voorzorg moet worden verdedigd. Ali zou akkoord gaan met die quarantaine.

‘Geen precedent scheppen’

‘We mogen daar niet lichtzinnig mee omgaan’, reageerde Van Gucht, die naast viroloog ook dierenarts is en gespecialiseerd in rabiës, in Nieuwe Feiten op Radio 1. ‘Die quarantaine moet professioneel aangepakt worden, voor rabiës gaat het om een afzondering van ettelijke maanden. Dat is niet zoals veertien dagen bij corona’, zei Van Gucht. ‘Er moet ook gespecialiseerd personeel zijn, mensen die gevaccineerd zijn tegen rabiës. Die infrastructuur is momenteel niet beschikbaar in ons land, en het zou ook heel duur zijn.’ Van Gucht vindt dat als Lee in quarantaine wordt gezet, die procedure ook voor andere dieren moet gelden. Bovendien wijst hij erop dat Katje Lee een jong dier is, en hem maanden in relatieve afzondering houden eigenlijk niet goed zou zijn voor zijn welzijn en socialisatie.

‘Er bestaan alternatieve procedures voor euthanasie, maar die zijn hier niet gevolgd’, zei Van Gucht. ‘Het dier moet in het land van herkomst een vaccin krijgen, zodat het antistoffen heeft en beschermd is, en dan drie maanden daar in wachtperiode blijven.’

‘Nu wordt er een precedent geschapen, en dat veroorzaakt ongerustheid bij de controlerende instanties’, zei Van Gucht. ‘We raden mensen af om dieren, zeker uit risicolanden, te adopteren.’ Er bestaan geen testen om na te gaan of een dier rabiës heeft. ‘Dan kom je in een grijze zone, daar mag je niet lichtzinnig mee omgaan’, zei Van Gucht. Rabiës werd in ons land geëlimineerd in 2001. ‘Dat moeten we absoluut zo houden, voor onze eigen huisdieren, wilde dieren en de volksgezondheid.’

Illegale import

Ali werd begin april gerepatrieerd uit Peru, nadat ze er vast kwam te zitten door de coronapandemie. Ze had katje Lee geadopteerd in een kattencafé in Cuzco, en smokkelde het dier mee naar België. Het FAVV had daar geen toestemming voor gegeven, omdat Peru een hoogrisicoland is voor hondsdolheid. Het dier werd er wel gevaccineerd tegen rabiës, maar bracht onvoldoende tijd door in quarantaine.

Eind april besliste het FAVV dat Lee een spuitje moet krijgen, omdat niet kan worden uitgesloten dat het dier drager is van het virus. Selena Ali verzet zich daar tegen en verstopte het katje. Het FAVV stapte daarop naar de kortgedingrechter en eist nu een dwangsom van 5.000 euro per uur dat ze Lee niet wil afstaan.