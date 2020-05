Roger Kesteloot vertrekt vervroegd bij De Lijn

Roger Kesteloot stopt uiterlijk op 1 januari 2021 - een jaar vroeger dan gepland - als directeur-generaal van De Lijn. ‘Een weloverwogen beslissing’, zegt hij.

Zijn vertrek wordt door Kesteloot zelf bevestigd aan De Standaard.

Door nog tot 1 januari aan boord te blijven als directeur-generaal, ‘kan ik nog een aantal dingen mooi afronden’, zegt Kesteloot. Tegen dan zullen de resultaten bekend zijn van de benchmark met de private sector, die De Lijn dit jaar zal doormaken en die de toekomst van het openbaarvervoerbedrijf zal bepalen. Daarna begint ‘een nieuwe periode’, zegt Kesteloot. ‘En het is het beste dat die aanvat met een nieuw gezicht.’

In een interne mededeling aan het personeel klinkt het: 'De timing hangt samen met het feit dat ik zelf De Lijn nog eerst een veilige haven wil inloodsen.' Het mandaat van Kesteloot liep normaal tot 30 april 2022.

Met pensioen

De Lijn gaat al enkele jaren door zwaar weer: de stiptheid van bussen en trams zat in dalende lijn, net als de tevredenheid van de reizigers. Zeker 2019 was een 'bijzonder moeilijk jaar', zei voorzitter Marc Descheemaeker eerder deze week nog, bij de voorstelling van de jaarresultaten. Het aantal afgeschafte ritten piekte, net als de reizigersklachten.

De relaties met de grootste, socialistische vakbond ACOD zijn bovendien al een tijdlang zwaar verzuurd, sinds De Lijn een ingrijpende reorganisatie doormaakte. Volgens Kesteloot heeft dat alles niet bijgedragen tot zijn vertrek. Hij benadrukt dat hij daar zelf ‘weloverwogen’ toe besloten heeft.

Dat bevestigt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). 'Mijnheer Kesteloot heeft mij een tijd geleden gecontacteerd met de vraag om vroegtijdig een einde te maken aan zijn mandaat', zegt de minister. 'Zijn vertrek is volledig op zijn initiatief. Hij heeft het hele veranderingstraject van De Lijn mee op de rails gezet, maar acht het nu wel geweest. Hij geeft ons ruim een half jaar de tijd om een opvolger te vinden, dat kan ik alleen maar toejuichen.'

Crisismanager

Tot 30 april 2021 - één dag voor hij met pensioen kan vertrekken - zal Kesteloot de nieuwe directeur-generaal bijstaan. Kesteloot is sinds 1998 aan de slag bij De Lijn. In 2009 werd hij waarnemend directeur-generaal, na het vertrek van toenmalig topvrouw Ingrid Lieten. Een jaar later benoemde de Vlaamse regering hem als directeur-generaal.

Tijdens de coronacrisis 'heeft mijnheer Kesteloot zich als een uitstekend crisismanager gedragen', zegt minister Peeters. 'U zal mij geen negatief woord over hem horen zeggen.'