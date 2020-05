De Engelsman Joel Banks (45) heeft zijn contract als coach van Maaseik met twee jaar verlengd. Dat maakte de club uit de Euromillions Volley League vrijdag bekend.

Joel Banks kwam in 2016 naar Limburg als assistent van Daniel Castellani. Een jaar later nam hij over en leidde Maaseik naar twee titels op rij. Het leverde hem twee verkiezingen tot Trainer van het Jaar op.