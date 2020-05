Om de heropstart van de economie niet te vertragen, legt Open VLD een wetsvoorstel op tafel zodat bedrijven kunnen afwijken van het bouwverlof en vakantiedagen kunnen doorschuiven naar 2021. Het ABVV reageert furieus.

‘Het kan niet de bedoeling zijn dat een grote opname van verlofdagen de prille heropstart al te zeer bemoeilijkt of vertraagt’, schrijft Open VLD in het wetsvoorstel waarvoor gisteren in het federaal ...