Er is nog weinig twijfel dat ook cafés op 8 juni de deuren weer mogen openen. De discussie gaat vooral nog over de vraag of klanten in bruine kroegen zonder terras ook aan de toog zullen mogen hangen.

De horeca was vragende partij om al eerder duidelijkheid te krijgen over een heropstart op 8 juni, omdat er veel voorbereiding aan te pas komt. Premier Sophie Wilmès (MR) zei gisteren in de plenaire vergadering ...