Als het Rechtvaardig Transitiefonds voor de Green Deal opgetrokken wordt van 7,5 miljard euro naar 40 miljard, zoals de Commissie voorstelt, zou België 380 miljoen ontvangen in plaats van de voorziene 68,4 miljoen.

Het fonds moet de sociale gevolgen verzachten van de Green Deal in regio’s die nog zwaar afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen of nog steeds hoge concentraties broeikasgassen de lucht in blazen ...