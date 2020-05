Coronacijfers: trends blijven dalen, 'hou vol en volg richtlijnen op'

Er zijn de afgelopen 24 uur 40 nieuwe ziekenhuisopnames voor covid-19 gemeld. De trends blijven dalen. Dat meldt Sciensano.

De nieuwe Belgische cijfers op een rij: ziekenhuisopnames: 40

ziekenhuisverlaters: 118

totaal aantal patiënten in ziekenhuizen: 821 op intensieve zorg: 168 beademd: 83

overlijdens: 14

besmettingen: 195

Bovenstaande cijfers tonen aan dat nagenoeg alle trends, zoals overlijdens en besmettingen, blijven dalen. Dat wordt bevestigd door Sciensano. Van de 14 patiënten die de afgelopen 24 uur overleden zijn, verbleven 8 mensen in het ziekenhuis en 6 in een woonzorgcentrum. In die laatste groep werd 100 procent bevestigd door een covid-test. De totale dodentol door de coronapandemie in ons land bedraagt nu 9.467.

De afgelopen 24 uur werden in ons land 195 nieuwe gevallen van het coronavirus vastgesteld, waarvan 129 in Vlaanderen. Dat brengt het totaal aantal besmettingen met het coronavirus in België op 58.381.

'Hou vol en volg de richtijnen op'

'Er worden in ons land nog steeds nieuwe besmettingen vastgesteld', waarschuwt Sciensano. 'Hou dus vol. Zorg goed voor jezelf en voor anderen en volg de algemene richtlijnen op.' Die kunt u terugvinden op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/.

Ter herinnering: wie ziek is (koorts, ademhalingsproblemen, hoesten, vermoeidheid, enz.), onderneemt de volgende stappen: