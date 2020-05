Houten installatie in Gent als hommage aan Jan Van Eyck

De Belgische kunstenaar Strook heeft in Gent een ode aan Jan Van Eyck en het Lam Gods geïnstalleerd, die iedereen vrij kan bezichtigen.

Strook, echte naam Stefaan De Croock, maakte voor het eerst een tweeluik. De diptiek aan een gevel in de Gentse Braderijstraat, vlak bij het Gravensteen, kadert in het themajaar OMG! Van Eyckwas here waarvoor de stad verschillende artiesten aansprak om een muur in de historische binnenstad op te fleuren met een kunstwerk geïnspireerd door het Lam Gods.

Het werk van Strook toont twee gestaltes, maar eigenlijk gaat het om dezelfde persoon die in de spiegel kijkt, ‘in confrontatie met zichzelf’, aldus de artiest.

Strook werkte opnieuw met gerecupereerd sloophout, een van zijn favoriete materialen, dat hij onder meer verzamelde bij de restauratiewerken aan de Sint-Baafskathedraal, maar ook bij een voormalig supporterscafé van KAA Gent en de Leopoldskazerne. ‘Zo is het kunstwerk ook écht Gents’, aldus schepen van Cultuur Sami Souguir (Open VLD).

Strook is niet de eerste om Van Eyck tot leven te brengen in de Gentse straten. Vorige zomer maakte de Argentijnse kunstenaar Hyuro een muurschildering in de buurt van Sint-Jacobs en zijn landgenoot Pastel transformeerde een achtergevel van de Kuiperskaai. Begin dit jaar maakte de Spaanse artiest Isaac Cordal een moderne interpretatie van Adam en Eva en verspreidde vijftien paar miniatuurbeeldjes over de hele stad.