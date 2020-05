Parket wil Bart De Pauw vervolgen: ‘Voldoende bezwaren’

Het parket wil de zaak tegen Bart De Pauw (52) voor de rechter brengen. Dat meldt de advocaat van De Pauw en bevestigt het parket. De tv-maker zal zich niet verzetten tegen de doorverwijzing.

Volgens het parket van Mechelen zijn er ‘voldoende bezwaren’ in het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag om Bart De Pauw naar de correctionele rechtbank door te verwijzen voor belaging en overlast door het gebruikmaken van elektronische communicatiemiddelen. Op 8 september komt de zaak voor de raadkamer, die over een doorverwijzing beslist.

De tv-maker is naar eigen zeggen opgelucht dat hij zich na meer dan twee jaar zal kunnen verdedigen. ‘Nu komt er eindelijk een proces waarbij de debatten in alle openheid zullen worden gevoerd’, zegt hij. ‘Wij zijn er klaar voor. Voor het eerst zal ik context kunnen geven bij al die aantijgingen. Ik zal mijn verantwoordelijkheid nemen als zou blijken dat ik ergens in de fout ben gegaan, maar ik zal mij tot het uiterste verweren waar er gelogen is of waar ik ten onrechte in een slecht daglicht ben gesteld.’

Beschuldigingen

De Pauw kwam begin november 2017 in opspraak nadat enkele vrouwen hem hadden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Daarom zette de VRT de samenwerking met hem stop. De Pauw kwam toen zelf met het nieuws naar buiten. In zijn verdediging zei De Pauw dat hij niet wist van wie de beschuldigingen kwamen en zich dus niet kon verdedigen. Zo wou hij weten welk vrouwen naar de preventieadviseur van de VRT waren gestapt om over hem te klagen en wat ze precies gezegd hadden, maar dat verzoek werd afgewezen.

‘Anoniem kan er veel verteld worden, maar straks in de rechtszaal zullen al die burgerlijke partijen hun aantijgingen persoonlijk moeten komen uitleggen en worden hun verklaringen controleerbaar’, zegt hij nu.

Vulgaire sms’en

De Standaard sprak destijds met vrouwen die De Pauw beschuldigden. Uit die getuigenissen kunnen we opmaken dat het gaat over een vorm stalking waarbij De Pauw gedurende langere periodes vaak grote hoeveelheden expliciete en soms vulgaire sms’en verstuurde naar vrouwen die meewerkten aan producties waarover hij de leiding had. Soms zocht hij ze ook ongevraagd thuis op.