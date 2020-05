De Oostenrijkse politie heeft beelden vrijgegeven van een vrouw die de toenmalige Oostenrijkse vicekanselier Heinz-Christian Strache in opspraak bracht.

De onderzoekers willen de mysterieuze vrouw spreken die zich voordeed als Alijona Makarova, een nicht van de Russische oligarch Igor Makarov. Maar die laatste zegt dat hij geen nicht heeft.

De zaak begon in mei vorig jaar, toen verschillende Duitse media beelden verspreidden van de toenmalige Oostenrijkse vicekanselier en FPÖ-leider die op Ibiza bij de vrouw naar illegale partijfinanciering hengelde in ruil voor overheidsopdrachten. Uit de video, die in 2017 gemaakt werd, bleek dat hij bereid was zich te laten omkopen.

Strache benadrukte dat hij erin was geluisd en dat hij de knappe vrouw – een lokvogel die hij had willen ‘imponeren’ – nooit meer had gezien. In de Airbnb-villa waren geheime camera’s geplaatst die ruim zes uur film­materiaal hebben verzameld.

De zogenaamde ­‘Ibizavideo’ leidde tot de val van de regering met daarin de FPÖ en de ÖVP van bondskanselier Sebastian Kurz. Na de beschuldigingen van corruptie zette de extreem­rechtse partij FPÖ Strache ook uit de partij.

Wie achter de video zit die tot de val van de vicekanselier leidde, is nog altijd onduidelijk. In het onderzoek heeft de politie vijf arrestaties verricht en 55 huiszoekingen gedaan. Achter een valse lichtschakelaar was een camera verstopt, zo bleek uit het onderzoek.

Dieter Csefan, die het onderzoek leidt, sluit momenteel de betrokkenheid van buitenlandse inlichtingendiensten uit. Volgende week start een parlementair onderzoek naar de zaak.