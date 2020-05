Politiekantoor Minneapolis in brand gestoken, noodtoestand uitgeroepen

De protesten in Amerika naar aanleiding van de dood van George Floyd houden aan en worden heviger. Niemand van de betrokken ex-agenten is aangehouden. In Minneapolis werd een politiegebouw in brand gestoken en vonden meerdere plunderingen plaats. De noodtoestand werd er uitgeroepen.

Voor de derde dag op rij zijn er protesten uitgebroken in Minneapolis (Minnesota) waar de zwarte man George Floyd maandag om het leven kwam tijdens een gewelddadige arrestatie. De vier betrokken agenten zijn ontslagen maar niet aangehouden. Ook niet Derek Chauvin, die op de nek van Floyd knielde, hoewel dit donderdag expliciet gevraagd werd door de Democratische burgemeester Jacob Frey.

Politiegebouw in brand gestoken

De protesten worden heviger en breiden uit: ook in de steden New York, Denver (Colorado) en Oakland (Califronië) werd er geprotesteerd. In New York werden er minstens veertig demonstraten gearresteerd. In Denver was er vreedzaam protest tegen politiegeweld, maar werden er schoten gelost richting de demonstranten. Volgens lokale media zou er niemand gewond zijn geraakt. De schutter zou zijn opgepakt.

In Minneapolis heeft politiecommissaris Medaria Arradondo donderdag zijn excuses aangeboden voor de dood van Floyd. 'Wij hebben bijgedragen aan een tekort aan hoop. 'Ik bied mijn excuses aan voor de pijn, de schok en het trauma dat de dood van Floyd heeft veroorzaakt bij de familie, zijn geliefden en de gemeenschap.' De rellen hebben al zeker aan een iemand het leven gekost.De autoriteiten en de familie van Floyd hebben opgeroepen tot vreedzaam protest.

Toch blijven de rellen in de stad er grimmig aan toe gaan. De lokale poitie spreekt van 170 bedrijven die geplunderd of beschadigd werden en tientallen branden, waaronder een wijnwinkel en een politiegebouw. Het gebouw was al geëvacueerd voordat de brand begon.

Onder de slogan 'no justice, no peace' ('geen gerechtigheid, geen vrede', red.) worden gebouwen geblunderd of in brand gestoken. 'Omdat het systeem gebroken is', aldus een jongeman tegen het persagentschap AP. Hij verwierp het idee dat het geweld en de plundering de inwoners van de grotendeels zwarte buurt zou kunnen schaden. 'Ze verdien geld aan ons', zei hij boos over de eigenaren van de geplunderde winkels.

De 24-jarige buurtbewoonster Deona Brown ziet dat anders. 'We branden onze eigen buurt neer. Dit is waar we wonen, waar we winkelen en ze hebben het vernietigd', zei ze radeloos. 'Wat die agent deed, was verkeerd, maar nu ben ik bang.'

The 3rd precinct police station burns #GeorgeFloydprotest pic.twitter.com/VPAwspJLIz

— Chris McGreal (@ChrisMcGreal) May 29, 2020

Gouverneur Minnesota roept noodtoestand uit

De Amerikaanse president Donald Trump heeft over de protesten getweet. Hij haalt uit naar Burgemeester Frey en dreigt er mee de National Guard, die onderdeel maken van de reservestrijdkrachten in de Verenigde Staten, naar Minneapolis te sturen. De National Guard van Minnesota werd al ingezet door plaatselijke Democratische gouverneur ,Tim Walz, schrijft The Guardian. Walz riep ook de noodtoestand uit in Minneapolis en delen rond de stad. Hij zegt dat hij vredevolle protesten kan steunen maar dat 'sommige individuen zich helaas hebben beziggehouden met onwettige en gevaarlijke activitetien, waaronder brandstichting, rellen, plundering en het beschadigen van openbare en particuliere eigendommen'.

I can’t stand back & watch this happen to a great American City, Minneapolis. A total lack of leadership. Either the very weak Radical Left Mayor, Jacob Frey, get his act together and bring the City under control, or I will send in the National Guard & get the job done right..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

Martin Luter King III, de zoon van Martin Luther King en mensenrechtenactivisten, reageerde met een quote van zijn vader: 'Een rel is de taal van de mensen die niet gehoord worden'.