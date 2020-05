Het blijft zonnig

Vrijdag krijgen we opnieuw volop zon. In de namiddag verschijnen er in de Ardennen en over het oosten wat sluierwolken of een paar stapelwolken.

De maxima schommelen van 18 graden aan zee en in de Hoge Venen tot 23 à 24 graden in het centrum van het land. De noordoostenwind is overwegend matig. Aan zee waait hij in de namiddag soms vrij krachtig uit noordnoordoost. Dat meldt het KMI.

Vrijdagavond en volgende nacht is het nagenoeg helder met minima van plaatselijk 4 graden in de Ardennen tot 11 graden in Vlaanderen. De zwakke tot matige noordoostenwind ruimt naar het oosten.

Zaterdag is het overwegend zonnig en droog. In de namiddag bereiken vanuit Duitsland enkele wolkenvelden het oosten en het centrum van het land, maar het blijft droog. Het is nog steeds vrij warm voor de tijd van het jaar met maxima van 18 graden in de Hoge Ardennen tot 25 graden in het centrum. Eerst is de oostnoordoostenwind soms zwak, in de namiddag wordt hij matig. Aan zee krimpt de matige oostnoordoostenwind naar het noordnoordoosten en wordt dan vrij krachtig.

Zondag blijft het droog en vaak zonnig met geleidelijk hoge wolkenvelden. In het oosten kunnen er in de namiddag enkele stapelwolken ontstaan. De maxima liggen tussen 17 graden in de Hoge Ardennen en 23 graden in het centrum. De wind waait matig en aan zee soms vrij krachtig uit noordoostelijke richtingen.

Maandag verwachten we nog steeds veel zon met soms wat hoge wolkensluiers. De maxima liggen tussen 19 en 24 graden bij een matige oostnoordoostenwind. Aan de kust kan de wind soms vrij krachtig worden in de namiddag met dan een noordnoordoostelijke zeebries.

Dinsdag is het zonnig en warm met lokale maxima tot 26 graden. De wind waait zwak tot matig uit oost tot noordoost. Woensdag blijft het overwegend droog met vaak zon. Soms zijn er wel hoge wolkensluiers en in de namiddag in het binnenland ook enkele stapelwolken. Het kwik klimt plaatselijk tot 27 graden.

Donderdag lijkt het wisselvalliger te worden met meer bewolking en volgens de huidige prognoses een nog eerder vrij kleine kans op enkele buien. Het wordt enkele graden minder warm.