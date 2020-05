Hakenkruis op graven Duitse krijgsgevangenen zorgt voor controverse in VS

Grafstenen van Duitse krijgsgevangenen uit de Tweede Wereldoorlog op Amerikaanse militaire kerkhoven zorgen voor controverse in de VS. De grafstenen vertonen nazi-symbolen zoals het hakenkruis.

De Amerikaanse minister voor Veteranenzaken Robert Wilkie heeft zich donderdag in het congres verzet tegen de vraag om de grafstenen te verwijderen. Hij haalt historische redenen aan. Ze houden bovendien de herinnering aan de Holocaust levendig. ‘Het moet mogelijk zijn dit in een historische context te plaatsen’, aldus de minister.

Het gaat om drie grafstenen op twee militaire kerkhoven in Texas en Utah. Afgevaardigden van zowel Democraten als Republikeinen hadden Wilkie gevraagd de met hakenkruisen gegraveerde grafstenen te laten verwijderen of aan te passen. De afgevaardigden vinden de grafstenen ‘beledigend voor alle veteranen die hun leven riskeerden of verloren om dit land en onze levenswijze te verdedigen’, schrijven ze in een brief. Op de kerkhoven liggen ook Amerikaanse militairen begraven. Familieleden die het kerkhof bezoeken zouden niet met dergelijke symbolen van haat geconfronteerd mogen worden, argumenteren ze nog.