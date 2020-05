Website helpt geadopteerden en verloren familie te herenigen

Contact maken met de oorspronkelijke familie is voor geadopteerden een delicate zaak. Een website wil hulp bieden.

Wat als ik geadopteerd ben en mijn oorspronkelijke familie wil zoeken of contacteren? De website A-search tracht geadopteerden met deze vragen een eind op weg te helpen. Hij is gemaakt door en voor geadopteerden.

‘Geadopteerde jongeren zitten vaak met vragen over hun adoptie en afkomst’, zegt Kristien Wouters, zelf ook geadopteerd en educatief medewerker bij het Steunpunt Adoptie. ‘Op de website hebben we zoveel mogelijk informatie gebundeld, op een toegankelijke manier.’

Daarnaast legt A-search ook sterk de nadruk op de psychosociale impact die ­gepaard kan gaan met de zoektocht naar verloren familieleden: ben je er klaar voor? Wat zijn je verwachtingen? Met wie praat je erover?

Online op zoek

‘Door de opkomst van het internet gaan geadopteerden vaker online op zoek’, zegt Wouters. ‘Als je de familienaam van je oorspronkelijke familie kunt achterhalen, kun je ze sneller vinden via socialenetwerksites als Facebook. Je kunt dan prompt een privé­berichtje sturen, maar zoiets kan overweldigend zijn. Je kunt ook op informatie botsen waar je eerder nog niet bij had stilgestaan. We willen ­geadop­teerden emotioneel voorbereiden op verschillende scenario’s.’

A-search is een samenwerking tussen het Steunpunt Adoptie en de adoptiediensten Adoptiehuis (voor binnenlandse adoptie), FIAC-Horizon, Het Kleine Mirakel en Ray of Hope.

‘Rwanda en zoveel meer’, een belangengroep van geadopteerden, uit zijn bezorgdheid over de onafhankelijkheid van het initiatief. ‘In het verleden bleek meermaals dat adoptiediensten niet altijd transparant omgaan met informatie over het land van herkomst of de achtergebleven familie’, zegt Uwera Kathy Franckaerts. ‘We hopen maar dat ze dat nu wel zullen doen. Franckaerts is alleszins fan van het nieuwe platform. ‘Adoptie roept veel emotionele vragen op. Fijn dat A-search ook stilstaat bij die psychologische impact voor veel geadopteerden.’