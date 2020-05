Ai Weiwei creëert 10.000 mondmaskers voor het goede doel

De Chinese kunstenaar en activist Ai Weiwei heeft een (eerste) lot van 10.000 mondmaskers klaar die hij te koop aanbiedt via de veilingsite eBay. Dat meldt The Guardian.

Er zijn verschillende modelletjes te krijg, met diverse prints: zonnebloempitten, mythische dieren of – het is tenslotte Ai Weiwei – een opgestoken middenvinger.

Ai Weiwei ziet zijn actie als een statement, ook dat zal niemand verbazen. Hij wil zich ermee afzetten tegen de ‘belachelijke’ internationale nieuwsverhalen over mondmaskers: ‘Een mondmasker weegt maar drie gram, maar het weegt danig op de internationale relaties, op wie er een heeft en wie niet.’

Ai Weiwei laat stoffen maskers bedrukken in Berlijn. De vraagprijs is 50 dollar per stuk, 300 dollar voor een set van vier, of 1.500 dollar voor een set van twintig. Ai Weiwei verwacht dat weinig mensen zijn maskers zullen kopen om ze te dragen, veeleer als verzamelobject. Toch zal elke aankoop volgens hem ‘een daad van solidariteit’ zijn.

De opbrengst van de verkoop gaat integraal naar coronaprojecten van Human Rights Watch, Refugees International en Artsen Zonder Grenzen.