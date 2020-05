Straatschaamte, strandpas, superbesmetter. Door corona ontstonden honderden nieuwe woorden

Sla de krant open, en u ziet het meteen. De coronacrisis heeft ook invloed op ons taalgebruik. Op de redactie van Van Dale werden in tien weken tijd zelfs al 840 nieuwe woorden genoteerd.

Als chef eindredactie ontvangt Astrid Houthuys dagelijks mailtjes van lezers over het taalgebruik in de krant. De laatste tijd is er veel ergernis over zogenaamd corona-Engels: lockdown, flatten the curve, viral load. De lezer is bang dat de Nederlandse taal eronder lijdt, maar volgens Houthuys is die angst nergens voor nodig. ‘Engelse woorden in onze taal zijn vaak heel vluchtig.’

