Horeca in Frankrijk heropent op 2 juni, grenzen allicht op 15 juni

De Franse cafés, bars en restaurants mogen vanaf dinsdag heropenen, zo heeft de Franse premier Édouard Philippe aangekondigd bij de voorstelling van een nieuwe versoepeling van de coronamaatregelen. Alleen in de Parijse regio geldt nog een beperking.

Omdat de Parijse regio een oranje zone is, waar nog meer waakzaamheid geboden is voor nieuwe uitbraken van het coronavirus, mogen alleen de terrassen heropenen. In de groene zones mogen cafés en restaurants wel mensen binnen ontvangen, al moeten ze wel een aantal regels respecteren: maximum tien mensen per tafel en een meter afstand tussen de tafels. Het personeel moet verplicht mondkapjes dragen.

Volgens Philippe is de evolutie van de cijfers voldoende gunstig om deze nieuwe versoepeling van de lockdown te rechtvaardigen. Ook de parken en stranden gaan dinsdag terug open, net zoals zwembaden en sportzalen, campings en andere toeristische infrastructuur, zoals vakantiedorpen, behalve dan in de Parijse regio.

Ook musea, monumenten en theaters mogen op 2 juni opnieuw de deuren openen. Het dragen van een mondmasker is wel verplicht, en de afstandsregels zullen moeten worden gerespecteerd. Filmzalen in Frankrijk mogen vanaf 22 juni opnieuw publiek verwelkomen.

Tot slot wordt ook de beperking op verplaatsingen tot honderd kilometer rond de eigen woning vanaf dinsdag opgeheven, maar de grenzen blijven nog zeker tot 15 juni gesloten. Frankrijk is zelf voorstander om dan de grenzen te heropenen, maar dit moet in samenspraak gebeuren met de andere Europese lidstaten, aldus de premier tijdens zijn persconferentie. Eerder had ook Duitsland al aangegeven om de Europese grenzen tegen die datum te openen.

Aan reizigers zal geen quarantaine worden opgelegd. Maar 'we zullen de wederkerigheid toepassen' als andere landen een quarantaine aan de Fransen zouden opleggen, luidde het.