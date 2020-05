Vooraf ingevulde aangifte steeds controleren, zegt minister De Croo

14/05/2020

Alexander De Croo: ‘Belastingaangifte zo gemakkelijk mogelijk maken’

‘Een belastingaangifte invullen zal nooit plezant worden, maar we moeten er als overheid wel alles aan doen om het de burgers zo gemakkelijk mogelijk te maken. Dat lukt almaar beter. De digitale aangifte is de norm geworden. Door het gebruikscomfort van Tax-on-web maar ook omdat de FOD Financiën de voorbije jaren grote stappen heeft gezet in dataverzameling en in staat is om 3,9 miljoen belastingplichtigen een vooraf ingevulde aangifte te bezorgen. Slechts 10 procent van die ingevulde aangiftes wordt gecorrigeerd.’