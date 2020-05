Studenten krijgen meer ademruimte in tweede zit: corona is overmacht

26/05/2020

De virtuele studentenstem schalt tot in het parlement

Onder de hashtag #GeefOnsEenStem vragen bezorgde studenten een constructief debat met de beleidsmakers. Ze vinden dat de politici het hoger onderwijs vergeten in hun aanpak van de coronacrisis. In twee weken verzamelden de initiatiefnemers 23.000 handtekeningen en de leden van het Vlaams Parlement kregen een mailbombardement over zich heen.