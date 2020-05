Nieuwe campagne moet toerisme in Wallonië boost geven

Met een nieuwe campagne ‘Changer d’air’ in het Frans en ‘Ruimte voor verademing’ in het Nederlands, hoopt de Waalse toeristische sector mensen warm te maken om komende zomer uitstapjes te maken in Wallonië.

De campagne van Wallonie Belgique Tourisme wordt in alle regio’s van het land uitgerold, maar ook in het buitenland. Met de baseline ‘Ruimte voor verademing’ wil de campagne Belgen herinneren aan de toeristische belangen van hun eigen land.

Verder lanceert de vzw een nieuwe website, visitwallonia.be, met informatie voor het organiseren en reserveren van uitstapjes in Wallonië. Bezoekers worden verder op de hoogte gehouden van de heropening van attracties en verblijven en de maatregelen voor de zomer van 2020.

Er is ook een platform opgericht om toeristische bedrijven te helpen bij het handhaven van de coronamaatregelen.

‘Deze promotiecampagne voor het toerisme in Wallonië is meer dan een relance-campagne. Het is een nieuw tijdperk voor het toerisme in Wallonië. Ik hoop dat dit toerisme duurzamer, aantrekkelijker en de motor van een heel ecosysteem wordt’, stelt Waals minister van Toerisme Valérie De Bue (MR).