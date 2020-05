Overlegcomité buigt zich vanavond over horeca

Het overlegcomité van de verschillende regeringen van ons land buigt zich vandaag vanaf 18 uur over de horecasector en het toerisme. Dat heeft het kabinet van Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) bevestigd. In de exitstrategie is de mogelijke heropening van de horeca voorzien voor de derde fase, die op 8 juni ingaat.

Beleidsverantwoordelijken hebben de voorbije dagen met sector overlegd over een plan voor de horeca, maar dat is nog niet afgeklopt. Vroeger dan de voorziene datum van 8 juni zullen restaurants en cafés niet opengaan, zei minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) woensdag nog in de Kamercommissie. Maar mogelijk komt er vroeger al duidelijkheid.

In principe komt de Nationale Veiligheidsraad pas op 3 juni bij elkaar om knopen door te hakken. Maar het is niet uitgesloten dat er al vroeger duidelijk komt, zodat de sector zich tijdig kan voorbereiden, liet ook minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) eerder verstaan.

Het is lang niet zeker of het overlegcomité vanavond al knopen doorhakt. In de Kamer herinnerde premier Sophie Wilmès (MR) aan de Veiligheidsraad van 3 juni over fase 3 van de exitstrategie. Ze wees erop dat er grondig overlegd wordt om de omstandigheden voor een veilige heropstart zo snel mogelijk te definiëren, maar dat de horeca nu eenmaal heel divers is. Wel merkte de eerste minister op dat de besprekingen vorderen en dat er bijvoorbeeld al is gepraat over een protocol met voorschriften.