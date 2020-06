Waar kan u naartoe als onze grenzen openen?

Alle Europese landen zoeken een manier om toeristen deze zomer veilig en wel te verwelkomen op hun stranden en in hun steden. Reizen zou mogelijk moeten zijn deze zomer, als we naar een plek gaan waar het virus voldoende onder controle is. Welke landen staan open voor toeristen?

De Belgische regering besliste om alle niet-essentiële reizen naar het buitenland te verbieden tot en met 7 juni. Het is nog niet duidelijk wanneer België de grenzen zal openstellen, en wanneer we dus op reis kunnen naar het buitenland. De heropening van de grenzen ligt nu op tafel van de Veiligheidsraad. Wanneer reizen van buiten Europa mogelijk worden, is nog koffiedik kijken.

Voorlopig is het dus nog wachten op groen licht van politici, maar in welke andere Europese landen zijn we welkom? En aan welke veiligheidsmaatregelen moeten we ons daar houden?

Meerdere landen hebben voor de komende weken al een versoepeling van het reisadvies aangekondigd. Bekijk de situatie van de verschillende Europese landen op deze kaart.

