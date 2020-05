De coronacrisis schudt de Europese luchtvaartsector grondig dooreen. Terwijl luchtvaartmaatschappijen al meer dan 50.000 ontslagen hebben aangekondigd, wenken er opportuniteiten voor de overlevers.

Er komt geen einde aan de kaalslag in de luchtvaart. De sector was het eerste economische slachtoffer van de corona-uitbraak en dreigt nog lang in het slop te zitten, waardoor maatschappijen massaal banen ...