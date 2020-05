Britse politie meent dat Cummings ‘kleine’ inbreuk op lockdownmaatregelen heeft begaan

De Britse politie is tot de conclusie gekomen dat Dominic Cummings, de speciale adviseur van premier Boris Johnson, een ‘kleine’ inbreuk heeft begaan tegen de quarantainemaatregelen om het coronavirus te bestrijden. Ze is niet van plan Cummings te laten vervolgen.

In een persbericht zegt de politie van Durham dat een van de verplaatsingen van Cummings als een schending van de coronaregels beschouwd kan worden. Maar het is een ‘kleine’ schending, omdat de afstandsregels blijkbaar gerespecteerd werden.

Afgelopen weekend onthulden The Guardian en de Daily Mirror dat Cummings, samen met zijn vrouw en zijn zoontje, eind maart of begin april vanuit Londen naar zijn geboortestad Durham is gereden, een autorit van meer dan 400 kilometer. Het gezin verbleef in een huis naast de woning van Cummings’ zus en zijn nicht. Op 14 april was Cummings opnieuw in Londen.

Rond de verplaatsingen van Cummings is controverse ontstaan, waardoor hij al dagen het middelpunt van een politieke rel is. Premier Boris Johnson had de Britten opgeroepen om thuis te blijven. Het viel slecht dat juist een topadviseur van de premier dat niet deed.

Voor premier Johnson is de zaak ‘gesloten’. ‘De premier vindt dat Cummings op een verantwoordelijke en wettige manier heeft gehandeld en de omstandigheden in acht genomen heeft. Hij beschouwt de zaak hiermee gesloten’, zei een woordvoerder van Downing Street donderdag.