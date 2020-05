Coucke zet stap terug als voorzitter, Vandenhaute neemt over

16/01/2020

Anderlecht, bedrijf in blijvende herstructurering

‘Cut your losses, let your profits run.’ Het is een strategie die Marc Couckes nieuwe bestuurders bij Anderlecht best ter harte nemen. Ze beschikken over tonnen ervaring in het zakenleven – belangrijk om efficiënt te snoeien in de kosten van de verlies­latende topclub – maar toch moet de redding vooral van betere sportieve resultaten komen.