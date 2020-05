Volgende Veiligheidsraad zal uitbreiding van bubbels behandelen

Op de Veiligheidsraad volgende week woensdag zal besproken worden of de bubbels verder mogen uitbreiden. 'De regel van vier botst op zijn limiet', zegt infectiologe Erika Vlieghe.

Professor Erika Vlieghe staat aan het hoofd van de expertengroep die de overheid adviseert over de expertenstrategie (GEES). 'We gaan van die hele strikte regel over de bubbel van vier moeten afstappen en er op een meer pragmatische manier mee omspringen.'

Toch betekent dat niet dat we zomaar weer met iedereen mogen afspreken. Vlieghe: 'De bubbels zelf blijven hun waarde behouden. Het blijft belangrijk om die te blijven benoemen. Want als je besmet bent, weet je met wie je nauw contact hebt gehad.'

De regel van vier leidde, toen premier Wilmès die begin mei communiceerde, tot veel verwarring.

Samengevat stelt de regel dat een huishouden, ongeacht de grootte, thuis tot vier personen mag ontvangen op anderhalve meter van elkaar. Die vier bezoekers hoeven niet samen te wonen. Maar zodra iemand ergens op bezoek gaat, ­beslist die voor al zijn huisgenoten wie ze de komende weken kunnen bezoeken. Meer zelfs, de leden van de nieuwe op die ­manier gevormde bubbel mogen thuis geen andere personen ontvangen, noch door andere personen ontvangen worden.

Onderzoek van de Gentse en Antwerpse universiteit leerde midden mei dat de regel goed opgevolgd werd, misschien net door de complexiteit van de regel.

De helft (49%) van de 2.200 deelnemers aan de motivatiebarometerstudie van UGent gaf toen aan dat ze nog geen contact had gehad met een andere bubbel. De overige helft bekende wel dat ze met één of meer bubbels in contact kwamen op Moederdag. Zo gaf 12 procent van de deelnemers aan dat ze met twee bubbels in contact zijn gekomen. 3 procent kwam met meer dan twee bubbels in contact. In vergelijking met ouderen, brak de leeftijdsgroep 18-35 vaker uit hun bubbel.

De bubbelregel van begin mei heeft alvast niet geleid tot meer ziekenhuisopnames. Vandaar dat Vlieghe nu zegt dat de bubbelregel nog kan worden versoepeld.