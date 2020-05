World Rugby weigert ‘coronatoernooi’ in 2021

World Rugby toont zich geen voorstander van een internationaal toernooi in 2021 om fondsen in te zamelen voor nationale rugbybonden, die wegens de coronacrisis financiële moeilijkheden ondervinden. Dat heeft de internationale rugbybond bevestigd.

Francis Baron, de voormalige algemeen directeur van de Engelse federatie RFU, liet een ballonnetje op voor een toernooi met zestien teams in de zomer van 2021 op de Britse Eilanden. Dat zou volgens hem 223 tot 278 miljoen euro kunnen opbrengen.

Maar World Rugby liet intussen verstaan niet geneigd te zijn om op het voorstel in te gaan. De internationale rugbybond maakte al 92 miljoen euro vrij om de federaties te ondersteunen. Bovendien zou het toernooi in het vaarwater komen van de traditionele tournee van Europese teams op het zuidelijk halfrond. Onder meer Engeland en Ierland trekken in juli en augustus volgend jaar al naar Zuid-Afrika.